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Эксперт рассказал, почему не следует использовать смартфон сразу после сна

Эксперт рассказал, почему не следует использовать смартфон сразу после сна
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По информации издания Independent, использование смартфона сразу после пробуждения вызывает усталость мозга. Эксперты не рекомендуют после сна сразу же браться за гаджет. Лучше заняться другой деятельностью.

Данные Virgin Media O2 показывают, что миллионы людей проверяют свои телефоны сразу после пробуждения, что подтверждается пиками сетевого трафика в 6, 7 и 8 утра. По словам психолога Антонио Каленциса, сразу после пробуждения мозг находится в состоянии «сонной инерции», когда когнитивные функции ещё не полностью восстановились.

Кроме того, просмотр социальных сетей может создать пессимистичный эмоциональный настрой на весь день, вызывая тревогу, стресс или чувство неполноценности. Сам Антонио предлагает людям пользоваться вместо смартфона обычными будильниками и не ставить гаджет на зарядку в спальне.

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