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Создатель «Наследников» работает над новым фильмом для HBO

Создатель «Наследников» работает над новым фильмом для HBO
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По данным издания Deadline, режиссёр и сценарист Джесси Армстронг, работавший над сериалами «Чёрное зеркало» и «Наследники», трудится над новым проектом для HBO. Это будет фильм, основанный на оригинальном сценарии.

Армстронг также выступит исполнительным продюсером вместе с Фрэнком Ричем. Этот дуэт, заключивший общий контракт с HBO, также выступил продюсером «Наследников». Армстронг всё ещё пишет сценарий, а актёрский состав готовится к съёмкам, которые начнутся в конце этого года.

Точной информации о сюжете нет, но сообщается, что историю посвятят четырём друзьям, которые встречаются во время продолжающегося международного финансового кризиса.

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