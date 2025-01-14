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Стэнли Туччи рассказал, что роль в фильме Marvel стала для него одной из величайших

Стэнли Туччи рассказал, что роль в фильме Marvel стала для него одной из величайших
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Во время недавнего интервью актёр Стэнли Туччи рассказал, что роль в фильме «Первый мститель» стала для него самой величайшей из всех, которые он сыграл. В ленте Туччи достался образ доктора Абрахама Эрскина.

По словам Стэнли, играть Эрскина для него было большой частью, к тому же это означало и его присоединение к киновселенной Marvel.

Эта роль стала одной из величайших работ, которые у меня когда-либо были. Меня утвердили на роль 70-летнего мужчины в возрасте 50 лет, так что это было тревожно… но всё обошлось.

В образе Абрахама Эрскина актёр появился только в первом фильме про Капитана Америка, поскольку его персонажа в фильме сразу же ликвидировали.

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