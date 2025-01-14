Вышел новый трейлер второго сезона аниме по «Кастлвании»

Netflix опубликовал свежий трейлер второго сезона аниме по «Кастлвании». В ролике показали новых и знакомых персонажей, которые играют в сюжете большую роль. К примеру, с выходом второго сезона в шоу появится легендарный Алукард, который объединится с Рихтером Бельмонтом и его группой охотников на вампиров.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Премьера аниме состоится на Netflix уже 16 января. Напомним, мультсериал «Кастлвания» по мотивам Castlevania III: Dracula’s Curse 1989 года дебютировал на Netflix семь лет назад — шоу продержалось четыре сезона. В 2023 году сериал вернулся в новом формате — «Кастлвания: Ноктюрн», основой для которого стали две игры из 1990-х (Rondo of Blood и Symphony of the Night).