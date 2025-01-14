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Фильм «Крейвен-охотник» вышел в онлайне

Фильм «Крейвен-охотник» вышел в онлайне
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Сегодня состоялась цифровая премьера фильма «Крейвен-охотник». Картину уже можно посмотреть в зарубежных онлайн-площадках каждому желающему.

Последняя на данный момент картина во франшизе доберётся до онлайн-кинотеатров спустя месяц после выхода в прокате. За это время лента заработала всего лишь $ 58 млн, став самым большим провалом в киновселенной. Для сравнения: «Морбиус» собрал $ 167 млн, а «Мадам Паутина» — $ 100 млн.

«Крейвен-охотник» — новая картина в супергеройской киновселенной Sony. Лента рассказывает историю становления одного из главных противников Человека-паука — русского эмигранта Сергея Кравинова в исполнении Аарона Тейлор-Джонсона.

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