Появился первый кадр хоррора про Микки Мауса — фильм выйдет в России 20 марта

Создатели ленты хоррора «Микки Монстр», которая расскажет об ужасающем Микки Маусе, опубликовали первый кадр картины. На нём, собственно, можно увидеть главного персонажа.

Фото: Соцсети создателей фильма «Микки Монстр»

Фильм основан на классическом мультфильме Disney «Пароход Уилли» 1928 года. Мышь-убийцу воплотил Дэвид Ховард Торнтон, известный по роли клоуна Арта во франшизе «Ужасающий».

Сюжет проекта расскажет о том, как группа жителей Нью-Йорка отправляется на пароме в ночную поездку. Отдыхающие не подозревают, что их ждёт настоящий кошмар, наполненный жуткими событиями из-за того, что обезумевший Микки начнёт со всеми расправляться.

Выход фильма в российский прокат запланирован на 20 марта.