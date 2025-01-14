Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появился первый кадр хоррора про Микки Мауса — фильм выйдет в России 20 марта

Появился первый кадр хоррора про Микки Мауса — фильм выйдет в России 20 марта
Комментарии

Создатели ленты хоррора «Микки Монстр», которая расскажет об ужасающем Микки Маусе, опубликовали первый кадр картины. На нём, собственно, можно увидеть главного персонажа.

Фото: Соцсети создателей фильма «Микки Монстр»

Фильм основан на классическом мультфильме Disney «Пароход Уилли» 1928 года. Мышь-убийцу воплотил Дэвид Ховард Торнтон, известный по роли клоуна Арта во франшизе «Ужасающий».

Сюжет проекта расскажет о том, как группа жителей Нью-Йорка отправляется на пароме в ночную поездку. Отдыхающие не подозревают, что их ждёт настоящий кошмар, наполненный жуткими событиями из-за того, что обезумевший Микки начнёт со всеми расправляться.

Выход фильма в российский прокат запланирован на 20 марта.

Материалы по теме
Самые ожидаемые фильмы 2025 года
Самые ожидаемые фильмы 2025 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android