Братья Руссо рассказали, почему решили вернуться в Marvel и снять новых «Мстителей»

Недавно братья Энтони и Джо Руссо пообщались с журналистами издания Empire и рассказали о своём возвращении к киновселенной Marvel. Братья, напомним, поставили две части «Первого мстителя» и две последние части «Мстителей».

Теперь же Энтони и Джо срежиссируют пятых и шестых «Мстителей». По их словам, после «Финала» им требовалось отдохнуть, но они всегда были на связи с главой Marvel Studios Кевином Файги и остальной командой. В какой-то момент братья поняли, что хотят экранизировать «Секретные войны» — одну из самых масштабных арок из комиксов.

Мы очень близки с Кевином, Лу Д'Эспозито и всей командой Marvel, и на протяжении многих лет мы общались. Мы обсуждали множество идей. И на нас снизошло вдохновение для съёмок «Секретных войн». Мы наткнулись на идею, которая вдохновила всех нас. Потом мы сказали: «Это история, которую мы обязаны рассказать».

Премьера шестых «Мстителей» с подзаголовком «Судный день» состоится 1 мая 2026 года, а «Секретные войны» выйдут 7 мая 2027 года.