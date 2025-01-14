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Братья Руссо рассказали, почему решили вернуться в Marvel и снять новых «Мстителей»

Братья Руссо рассказали, почему решили вернуться в Marvel и снять новых «Мстителей»
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Недавно братья Энтони и Джо Руссо пообщались с журналистами издания Empire и рассказали о своём возвращении к киновселенной Marvel. Братья, напомним, поставили две части «Первого мстителя» и две последние части «Мстителей».

Теперь же Энтони и Джо срежиссируют пятых и шестых «Мстителей». По их словам, после «Финала» им требовалось отдохнуть, но они всегда были на связи с главой Marvel Studios Кевином Файги и остальной командой. В какой-то момент братья поняли, что хотят экранизировать «Секретные войны» — одну из самых масштабных арок из комиксов.

Мы очень близки с Кевином, Лу Д'Эспозито и всей командой Marvel, и на протяжении многих лет мы общались. Мы обсуждали множество идей. И на нас снизошло вдохновение для съёмок «Секретных войн». Мы наткнулись на идею, которая вдохновила всех нас. Потом мы сказали: «Это история, которую мы обязаны рассказать».

Премьера шестых «Мстителей» с подзаголовком «Судный день» состоится 1 мая 2026 года, а «Секретные войны» выйдут 7 мая 2027 года.

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