Стартовал комедийный подростковый сериал «Первый раз»

Сегодня в онлайн-кинотеатре Premier состоялась премьера первых двух серий комедийного сериала «Первый раз». Два первых эпизода уже можно посмотреть.

Проект рассказывает о 15-летнем школьнике, который очень стесняется девушек. Косте на целую неделю достаётся пустая квартира, и теперь он хочет избавиться от обидного статуса девственника и стать «своим» среди крутых одноклассников. Но всё, как обычно и бывает, идёт не по плану.

В первый сезон войдёт восемь эпизодов. Третий и четвёртый выйдут 16 января.

В шоу снялись Маргарита Дьяченкова, Александра Дроздова, Валери Зоидова, Алексей Онежен и Полина Гухман.