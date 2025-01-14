Продажи смартфонов в России в 2024 году упали — лидерами стали Xiaomi, Tecno и Samsung

В 2024 году россияне купили 29,8 млн смартфонов на общую сумму 720 млрд рублей. Об этом сообщает группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» со ссылкой на внутренние данные о продажах гаджетов.

Так, общий тираж смартфонов в России по сравнению с позапрошлым годом упал — в 2023-м тираж гаджетов превысил 30 млн штук. Однако в деньгах продажи выросли на 5% год к году из-за роста средней цены смартфонов. Лидерами продаж стали устройства Xiaomi (Redmi), Tecno, Samsung, Realme и Infinix. В денежном выражении лидерство удерживают Apple и Samsung, далее идут Xiaomi (Redmi), Tecno и Honor.

В «М.Видео-Эльдорадо» также рассказали о самых популярных гаджетах в различных ценовых сегментах. Так, самым продаваемым гаджетом до 20 тыс. рублей стал Realme Note 50, от 20 до 50 тыс. рублей — Samsung Galaxy A55, от 50 тыс. рублей — iPhone 13.