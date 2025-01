Сборы «Гладиатора 2» превысили $ 450 млн — это всё ещё меньше первой части

14 января сборы фильма «Гладиатор 2» превысили отметку в $ 450 млн. Картина постепенно приближается к завершению проката после выхода в цифровых сервисах в конце декабря.

Недавняя работа Ридли Скотта, вероятнее всего, уже не сможет преодолеть результат первой части. Оригинальный «Гладиатор» заработал в 2000 году около $ 465 млн без учёта роста стоимости билетов. Оставшуюся часть гигантского бюджета в $ 250 млн студия Paramount продолжит отбивать уже с помощью показов в онлайн-кинотеатрах и на телевидении.

События «Гладиатора 2» разворачиваются спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина связана с оригинальной лентой с Расселом Кроу и рассказывает историю о восстании нового гладиатора. Главные роли исполнили Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us), Дензел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»).