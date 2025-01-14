Актёр Адам Скотт рассказал, что видел сильное сходство «Разделения» и «Сумеречной зоны»

Звезда сериала «Разделение» Адам Скотт в свежем интервью рассказал чуть больше о втором сезоне шоу. По его словам, «Разделение» сначала напомнило ему проект «Сумеречная зона».

Я очень любил «Сумеречную зону». Я влюбился в этот сериал, когда мне было лет 12. Его показывали каждый вечер, и я посмотрел всё. Так что я был увлечён. Когда я впервые прочитал сценарий «Разделения», то увидел между ними поразительное сходство.

По итогу оказалось, что «Разделение» — это куда более масштабный проект, чем казался на первый взгляд. Это касается как его сюжета, так и персонажей. Особенно это подтвердилось во время работы Скотта над вторым сезоном.

Шоу продолжит рассказывать о сотруднике компании Lumon Industries Марке, который соглашается на процедуру «разделения», которая отделяет его нерабочие воспоминания от рабочих. Впоследствии обе «версии» главного героя ведут собственное расследование происходящего внутри компании.

Премьера второго сезона состоится уже 17 января в онлайн-кинотеатре Apple TV+.