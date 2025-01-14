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Анонсирован вампирский экшен The Blood of Dawnwalker от авторов «Ведьмака 3»

Анонсирован вампирский экшен The Blood of Dawnwalker от авторов «Ведьмака 3»
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Польская Rebel Wolves анонсировала свой первый проект — вампирский ролевой экшен The Blood of Dawnwalker. Игра создаётся на движке Unreal Engine 5 бывшими разработчиками «Ведьмака 3» и выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series. Полноценный показ геймплея ожидается уже этим летом.

Видео доступно на YouTube-канале Dawnwalker. Права на видео принадлежат Rebel Wolves.

События The Blood of Dawnwalker развернутся в альтернативной Европе XIV века, где среди людей обитают опасные вампиры. Главным героем выступит мужчина по имени Коэн, который будет одновременно человеком и кровососом.

Разработчики описывают проект как нелинейную ролевую песочницу в открытом мире, где протагонисту выделят 30 дней и ночей, чтобы спасти своих близких. Решения главного героя будут влиять не только на сюжет, но и на мир вокруг него — авторы обещают, что каждое прохождение будет отличаться от предыдущего.

У The Blood of Dawnwalker пока нет точной даты выхода. Над игрой работают опытные разработчики: геймдиректор «Ведьмака 3» Конрад Томашкевич, квестдиректор Cyberpunk 2077 Мартин Томашкевич и сценарист Якуб Шамалек.

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