Инсайдер раскрыл цены на линейку смартфонов Samsung Galaxy S25

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Французский инсайдер billbil-kun раскрыл цены на Samsung Galaxy S25 — грядущий флагман южнокорейской компании. Линейку гаджетов представят на ивенте Galaxy Unpacked 2025, который пройдёт уже 22 января.

Так, базовая версия Galaxy S25 на 128 ГБ обойдётся в € 899 (около 94 тыс. рублей) в странах Европы. Базовый Galaxy S25+ с 256 ГБ памяти будет стоить € 1169 (около 122 тыс. рублей), а стандартная версия продвинутой модели S25 Ultra обойдётся в € 1469 (около 154 тыс. рублей).

Стоимость Samsung Galaxy S25

128 ГБ — € 899 (94 тыс. рублей)

256 ГБ — € 959 (100 тыс. рублей)

512 ГБ — € 1079 (113 тыс. рублей)

Стоимость Samsung Galaxy S25+

256 ГБ — € 1169 (122 тыс. рублей)

512 ГБ — € 1289 (135 тыс. рублей)

Стоимость Samsung Galaxy S25 Ultra

256 ГБ — € 1469 (154 тыс. рублей)

512 ГБ — € 1589 (166 тыс. рублей)

1024 ГБ — € 1829 (192 тыс. рублей).

Продажи линейки смартфонов Samsung Galaxy S25 должны начаться уже в первой половине февраля.