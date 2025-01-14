Valve объявила даты проведения мэйджоров по Counter-Strike 2 в 2027 и 2028 годах
Разработчики Counter-Strike 2 определились с датами проведения мэйджор-турниров на следующие четыре года. В 2027 и 2028 годах также пройдут по два чемпионата мира.
Как и в прошлых сезонах, один из мэйджоров состоится в начале лета, а второй — ближе к концу календарного года. Сейчас Valve принимает заявки от компаний, которые хотят провести главные турниры по CS 2.
Расписание ближайших мэйджоров по Counter-Strike 2:
- 9–22 июня 2025 года (BLAST Austin Major 2025);
- 1–14 декабря 2025 года;
- 8–21 июня 2026 года;
- 30 ноября – 13 декабря 2026 года;
- 31 мая – 20 июня 2027 года;
- 22 ноября – 12 декабря 2027 года;
- 29 мая – 18 июня 2028 года;
- 20 ноября – 10 декабря 2028 года.
Ранее турнирные операторы стали анонсировать первые турниры по «Контре» на 2027 год.
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