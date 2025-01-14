Леонардо Ди Каприо эвакуировался из Лос-Анджелеса — актёра обвинили в лицемерии

Знаменитый голливудский актёр Леонардо Ди Каприо эвакуировался из Лос-Анджелеса вместе со своей подругой Витторией Черетти на фоне крупных пожаров в Калифорнии. Об этом сообщает издание Daily Mail — пару запечатлели в Мексике.

Звезда «Титаника» эвакуировался на частном самолёте и прибыл в город Кабо-Сан-Лукас, который находится примерно в 1900 километрах от крупнейшего мегаполиса Калифорнии. Актёра тут же обвинили в лицемерии — на протяжении многих лет Ди Каприо выступает одним из главных защитников окружающей среды в Голливуде. Однако во время чрезвычайной ситуации он воспользовался частным самолётом, выбросы которого наносят серьёзный вред атмосфере планеты. Сам артист пока не комментировал ситуацию.

7 января правительство Лос-Анджелеса объявило чрезвычайное положение в городе после того, как в районе Пасифик-Палисейдс вспыхнул мощный лесной пожар. За неделю из города эвакуировались более 100 тыс. человек, а ущерб штату Калифорния оценивается примерно в $ 150 млрд. На фоне чрезвычайной ситуации многие культурные события в городе перенесли на более поздний срок.