В Fortnite добавили виртуальную певицу Хацунэ Мику

Виртуальная певица Хацунэ Мику появилась в Fortnite. Полный набор с моделью компании Crypton Future Media можно приобрести в королевской битве по цене в 3200 В-баксов.

Фото: Epic Games

В полный комплект с девушкой вошёл обычный и LEGO-скины виртуальной певицы, украшение на спину «Спутник Мику», эмоции «Живое выступление» и «Луч Мику», стилизованный воздушный след, а также барабаны и микрофон певицы.

В Fortnite регулярно добавляют известных реальных и виртуальных персонажей. Так, одной из последних новинок «королевской битвы» стал скин Джонни Сильверхенда из Cyberpunk 2077. В декабре в игру также добавили футболиста Лионеля Месси.