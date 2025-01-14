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В Fortnite добавили виртуальную певицу Хацунэ Мику

В Fortnite добавили виртуальную певицу Хацунэ Мику
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Виртуальная певица Хацунэ Мику появилась в Fortnite. Полный набор с моделью компании Crypton Future Media можно приобрести в королевской битве по цене в 3200 В-баксов.

Фото: Epic Games

В полный комплект с девушкой вошёл обычный и LEGO-скины виртуальной певицы, украшение на спину «Спутник Мику», эмоции «Живое выступление» и «Луч Мику», стилизованный воздушный след, а также барабаны и микрофон певицы.

В Fortnite регулярно добавляют известных реальных и виртуальных персонажей. Так, одной из последних новинок «королевской битвы» стал скин Джонни Сильверхенда из Cyberpunk 2077. В декабре в игру также добавили футболиста Лионеля Месси.

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