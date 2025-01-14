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Питер Джексон назвал свой любимый фильм по «Властелину колец» и «Хоббиту»

Питер Джексон назвал свой любимый фильм по «Властелину колец» и «Хоббиту»
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Новозеландский режиссёр Питер Джексон дал небольшое интервью киносайту Letterboxd. В нём постановщик рассказал, что не любит пересматривать свои фильмы сразу после выхода — он делает это лишь спустя некоторое время.

Джексон также рассказал, что считает «Две крепости» лучшим фильмом по Средиземью. При этом режиссёр признаёт, что давно не пересматривал обе трилогии, поэтому его мнение ещё может измениться.

Я не могу смотреть свои собственные фильмы. Чем больше времени проходит, тем больше они мне нравятся, поэтому однажды я посмотрю их снова. Думаю, лучший фильм — это «Две крепости». Но если я пересмотрю фильмы сейчас, я могу сделать совершенно другой выбор.

Сейчас Питер Джексон работает над новым произведением по «Властелину колец» — «Охотой на Голлума». Постановщик выступит продюсером ленты, а режиссёром и главной звездой ленты станет Энди Сёркис. Премьера фильма состоится в 2026 году.

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