Virtus.pro вылетела с отборочных к PGL Wallachia, проиграв команде «БаняПивоСамогон»

Тестовый состав Virtus.pro завершил выступление на квалификации к турниру PGL Wallachia Season 3 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В нижней сетке «медведи» без шансов уступили молодой команде под названием «БаняПивоСамогон» с Несфиром и Аморалисом. Обе карты завершились тотальным разгромом по числу убийств — 13:41 и 12:41.

Теперь на две путёвки в Бухарест претендуют пять восточноевропейских команд — основной и молодёжный составы NAVI, L1GA TEAM, 1win и «БаняПивоСамогон». Финальные матчи пройдут завтра, 15 января.

Фото: Liquipedia

PGL Wallachia Season 3 пройдёт в столице Румынии с 8 по 16 марта. В состав приглашённых команд вошла Team Spirit.