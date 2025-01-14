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Фильм ужасов «Кошмарные каникулы» с Мелом Гибсоном вышел в российских онлайн-кинотеатрах

Фильм ужасов «Кошмарные каникулы» с Мелом Гибсоном вышел в российских онлайн-кинотеатрах
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На российских стриминговых сервисах состоялась премьера мистического фильма «Кошмарные каникулы». Лента доступна для просмотра на Okko и «Иви».

Главную роль в хорроре исполнил Мел Гибсон. Он сыграет роль старого детектива, который объединяется с группой молодых ребят — их отдых на острове портит серия необъяснимых происшествий. Среди подростков важную роль сыграет Мейсон Темз («Чёрный телефон»).

Видео доступно в группе «Вольга про кино» во ВКонтакте. Права на видео принадлежат кинокомпании «Вольга.

Ранее состоялась цифровая премьера супергеройского фильма «Крейвен-охотник» про русского эмигранта Сергея Кравинова, одного из главных противников Человека-паука.

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