Вышел русский трейлер боевика «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом — в кино с 10 апреля

В Сети появилась дублированная версия трейлера «Мастера» — нового боевика с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. В российских кинотеатрах ленту начнут показывать с 10 апреля.

Над сюжетом фильма работал Сильвестр Сталлоне. Он рассказывает о мужчине, который бросает опасную работу ради счастливой тихой жизни — но вынужден вернуться к основной профессии после пропажи девушки.

Видео доступно в группе CINEMAньяк во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Global Film.

Режиссёром «Мастера» выступил Дэвид Эйр, недавно работавший со Стэйтемом над «Пчеловодом». Этот боевик стал самым популярным пиратским фильмом в России в 2024 году.