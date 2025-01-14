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Кристофер Нолан назвал «Бессонницу» с Аль Пачино своим самым недооценённым фильмом

Кристофер Нолан назвал «Бессонницу» с Аль Пачино своим самым недооценённым фильмом
Кадр из фильма «Бессонница» (2002)
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Известный режиссёр Кристофер Нолан рассказал, что очень гордится одним из своих первых фильмов — детективным триллером «Бессонница» с Аль Пачино и Робином Уильямсом.

Это третья работа Нолана — она стала первым сотрудничеством с Warner Bros. и вышла в 2002 году, за три года до «Бэтмэна. Начало» и «Тёмного рыцаря».

Я очень горжусь этим фильмом. Думаю, что из всех моих работ это, пожалуй, самая недооценённая. [...] На самом деле, это один из моих самых личных фильмов с точки зрения того, как я его снимал. Это было очень яркое время в моей жизни, мой первый студийный фильм, я впервые работал с настоящими кинозвёздами.

В декабре король Англии Карл III посвятил режиссёра в рыцари.

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