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Финальный трейлер «Пророка. Истории Александра Пушкина» — фильм выйдет 14 ферваля

Финальный трейлер «Пророка. Истории Александра Пушкина» — фильм выйдет 14 ферваля
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Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил последний трейлер фильма «Пророк. История Александра Пушкина» о жизни великого русского писателя.

Биографическую картину о Пушкине начнут показывать в кинотеатрах с 14 февраля.

Видео доступно в группе «Кинофан» во ВКонтакте. Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».

Роль взрослого Пушкина исполнил Юра Борисов («Кентавр», «Анора»), поэта в годы лицейской юности сыграл Кай Гетц («Гром: Трудное детство»), а образ Жоржа Дантеса воплотил французский актер Флориан Десбьендра.

Авторы фильма утверждают, что стремятся показать Пушкина таким, каким его не знал никто. В «Пророке» поэт предстанет как «современный и многогранный герой, в котором тёмное и страшное борется со светлым и просвещённым».

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