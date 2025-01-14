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Вышел трейлер боевика «Снова в деле» с Кэмерон Диас — премьера 17 января

Вышел трейлер боевика «Снова в деле» с Кэмерон Диас — премьера 17 января
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил финальный трейлер боевика «Снова в деле». Премьера первой картины с Кэмерон Диас за 10 лет состоится уже 17 января.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Снова в деле» рассказывает историю бывших агентов ЦРУ Эмили и Мэтта, которые отказались от своей работы, чтобы создать семью. Однако несколько лет спустя герои снова оказываются втянутыми в мир шпионажа, когда их прикрытие раскрывается.

Главные роли в ленте сыграли Кэмерон Диас («Маска») и Джейми Фокс («Джанго освобождённый»). Режиссёром проекта выступил Сет Гордон, режиссёр шпионского сериала «Ночной агент».

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