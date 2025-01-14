Новый трейлер французской мелодрамы «Разбитые сердца» — фильм выйдет в России 30 января

Компания Capella Film представила новый русскоязычный трейлер романтического фильма «Разбитые сердца». Премьера ленты в отечественных кинотеатрах намечена на 30 января.

Новую мелодраму от режиссёра «Непотопляемых» Жиля Леллуша уже посмотрели более 5 млн человек только во Франции. «Разбитые сердца» рассказывают о воссоединении разлучённой парочки подростков спустя много лет — смогут ли их чувства воспылать вновь?

Видео доступно в группе Capella Film во ВКонтакте. Права на видео принадлежат Capella Film.

Главные роли в «Разбитых сердцах» сыграли Адель Экзаркопулос («Жизнь Адель») и Франсуа Сивиль («Три мушкетёра: Д'Артаньян»).