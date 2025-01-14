Появились первые кадры «Дожить до рассвета» — фильма по игре Until Dawn

Авторы экранизации Until Dawn представили короткий ролик с первыми кадрами предстоящего фильма. «Дожить до рассвета» выйдет в кино уже этой весной — 25 апреля.

Ранее инсайдеры рассказали, что фильм расскажет новую историю про двух сестёр — Кловер и Мелани. Героини застряли в смертельной петле, из которой они должны успеть вырваться до рассвета.

Видео доступно на YouTube. Права на видео принадлежат Until Dawn.

Режиссёром картины выступил Дэвид Ф. Сандберг, наиболее известный по работе над фильмом «Шазам!». В фильме сыграют Элла Рубин, Майкл Чимино, Одесса Адлон и другие. Роль доктора Хилла вновь исполнит Петер Стормаре, который играл героя в оригинальной игре.