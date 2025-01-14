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В России не работают зарубежные сайты 14 января: не открываются Стим, Гугл, Твич и другие порталы

Рунет упал: многие сайты в России работают со сбоями
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14 января жители России столкнулись с крупным сбоем в работе российского интернета. Сразу у множества провайдеров перестали открываться зарубежные сайты вне зависимости от расположения их серверов.

При попытке подключиться даже к популярному поисковику «Гугл» появляется сообщение «Не удаётся получить доступ к сайту. Соединение сброшено».

Сообщение с невозможностью подключения к сайтам

Сообщение с невозможностью подключения к сайтам

Фото: «Чемпионат»

Интересно, что проблема замечена именно на зарубежных сайтах. Российские порталы, включая «Чемпионат», работают в штатном режиме.

С чем может быть связан сбой, неизвестно. Однако о нём сообщают жители по всей стране: от Мурманска и Санкт-Петербурга до Хабаровска и Владивостока.

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