Рунет упал: многие сайты в России работают со сбоями

14 января жители России столкнулись с крупным сбоем в работе российского интернета. Сразу у множества провайдеров перестали открываться зарубежные сайты вне зависимости от расположения их серверов.

При попытке подключиться даже к популярному поисковику «Гугл» появляется сообщение «Не удаётся получить доступ к сайту. Соединение сброшено».

Сообщение с невозможностью подключения к сайтам Фото: «Чемпионат»

Интересно, что проблема замечена именно на зарубежных сайтах. Российские порталы, включая «Чемпионат», работают в штатном режиме.

С чем может быть связан сбой, неизвестно. Однако о нём сообщают жители по всей стране: от Мурманска и Санкт-Петербурга до Хабаровска и Владивостока.