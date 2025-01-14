Рунет упал: многие сайты в России работают со сбоями

14 января жители России столкнулись с крупным сбоем в работе российского интернета. Сразу у множества провайдеров перестали открываться зарубежные сайты вне зависимости от расположения их серверов.
При попытке подключиться даже к популярному поисковику «Гугл» появляется сообщение «Не удаётся получить доступ к сайту. Соединение сброшено».
Сообщение с невозможностью подключения к сайтам
Фото: «Чемпионат»
Интересно, что проблема замечена именно на зарубежных сайтах. Российские порталы, включая «Чемпионат», работают в штатном режиме.
С чем может быть связан сбой, неизвестно. Однако о нём сообщают жители по всей стране: от Мурманска и Санкт-Петербурга до Хабаровска и Владивостока.