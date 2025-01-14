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14 января перестал работать интернет в России — Роскомнадзор не ответил, почему и какие причины

В Роскомнадзоре не знают причин массовых сбоев интернета в России
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Представители Роскомнадзора не смогли объяснить, почему вечером 14 января у жителей РФ перестали открываться многие зарубежные сайты.

В комментарии изданию «Мэш» представители ведомстве заявили, что ещё пытаются определить причины проблем с интернетом.

Фиксируются сбои у всех операторов, причину сбоя устанавливают.

Ситуацию не смог объяснить и директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьёв.

Никаких комментариев дать не могу, потому что мы не видим никакого сбоя в своей, так сказать, части.

Сегодня жители России столкнулись с крупным сбоем в работе российского интернета. Сразу у множества провайдеров перестали открываться зарубежные сайты вне зависимости от расположения их серверов. При этом российские порталы, включая «Чемпионат», у большинства пользователей работают в штатном режиме.

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