Начались съёмки фильма DC «Супергёрл» с Милли Олкок

Стартовал съёмочный процесс фантастического фильма «Супергёрл: Женщина завтрашнего дня» в рамках расширения вселенной DC.

Главную роль в супергеройской ленте исполнит Милли Олкок («Дом дракона», «Расплата»). В актёрский состав также вошли Маттиас Шонартс и Джейсон Момоа.

Ожидается, что первое появление Супергёрл произойдёт в фильме «Супермен» летом этого года, а затем героиня появится в сольном проекте. Джеймс Ганн ранее говорил, что хочет показать разницу между Суперменом и Супергёрл, которая росла в атмосфере постоянных смертей окружающих.

Премьера «Супергёрл» в мировых кинотеатрах состоится 26 июня 2026 года.