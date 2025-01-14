Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки фильма DC «Супергёрл» с Милли Олкок

Начались съёмки фильма DC «Супергёрл» с Милли Олкок
Комментарии

Стартовал съёмочный процесс фантастического фильма «Супергёрл: Женщина завтрашнего дня» в рамках расширения вселенной DC.

Главную роль в супергеройской ленте исполнит Милли Олкок («Дом дракона», «Расплата»). В актёрский состав также вошли Маттиас Шонартс и Джейсон Момоа.

Ожидается, что первое появление Супергёрл произойдёт в фильме «Супермен» летом этого года, а затем героиня появится в сольном проекте. Джеймс Ганн ранее говорил, что хочет показать разницу между Суперменом и Супергёрл, которая росла в атмосфере постоянных смертей окружающих.

Премьера «Супергёрл» в мировых кинотеатрах состоится 26 июня 2026 года.

Материалы по теме
Фильм «Супергёрл» с Милли Олкок выйдет 26 июня 2026 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android