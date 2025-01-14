Дени Вильнёв объяснил, почему всё-таки будет снимать «Дюну 3» без перерыва

Режиссёр Дени Вильнёв рассказал, почему хочет начать работу над фильмом «Дюна 3» — хотя ранее планировал сделать паузу после второй части.

Причина — это образы, которые всё ещё возвращаются в мою голову. Аппетит никуда не пропал, это большой сюрприз для меня.

Третья часть с подзаголовком «Дюна: Мессия» станет последним фильмом серии, который будет снимать Вильнёв.Триквел завершит историю Пола Атрейдеса, которого играет Тимоти Шаламе — к своим ролям вернётся весь основной актёрский состав.

Между тем продюсеры уже работают над «Дюной 4» без Дени Вильнёва. Производство фильма находится на ранней стадии.