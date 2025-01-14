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Вышел трейлер мультфильма «Ведьмак: Сирены глубин» — премьера 11 февраля

Вышел трейлер мультфильма «Ведьмак: Сирены глубин» — премьера 11 февраля
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютный трейлер «Ведьмака: Сирены глубин» — мультфильма по вселенной Анджея Сапковского. Проект выйдет уже 11 февраля 2025 года с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет «Ведьмака: Сирены глубин» будет основан на рассказе «Немного жертвенности» из «Меча Предназначения» и расскажет о князе Агловале, который влюбляется в сирену по имени Шъееназ. В этот момент люди начинают внезапно умирать около морских глубин — расследовать дело берётся Геральт из Ривии.

Изначально новый проект по «Ведьмаку» должен был выйти до конца 2024 года, однако мультсериал могли отложить на более поздний срок. Продолжительность ленты составит примерно 90 минут, а главных героев озвучили Даг Кокл (голос Геральта из игр CD Projekt), Аня Чалотра (Йеннифэр из сериала «Ведьмак») и Джои Бэти (Лютик из сериала «Ведьмак»).

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