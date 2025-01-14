Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

16-летний школьник украл у учительницы 200 тыс. рублей, чтобы купить скин в Counter-Strike

16-летний школьник украл у учительницы 200 тыс. рублей, чтобы купить скин в Counter-Strike
Комментарии

16-летний житель Коломны украл 200 тысяч рублей у учительницы биологии — деньги школьнику потребовались на скин AK-47 «Огненный змей» в Counter-Strike 2.

По информации «Мэш», подросток около месяца расспрашивал преподавателя о дате рождения и любимых числах, чтобы подобрать пин-код от карты. Стратегия оказалась успешной: угадав пароль, геймер с октября по декабрь сделал восемь переводов по 25 000 рублей.

Заметив пропажу, учительница обратилась в полицию. Сейчас школьник находится под подпиской о невыезде, заведено уголовное дело.

Цена косметического предмета AK-47 | Огненный змей на Торговой площадке Steam составляет более € 1 тыс.

Материалы по теме
В России выйдет сериал «Капиталисты» про важные эпохи отечественной экономики
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android