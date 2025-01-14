16-летний школьник украл у учительницы 200 тыс. рублей, чтобы купить скин в Counter-Strike

16-летний житель Коломны украл 200 тысяч рублей у учительницы биологии — деньги школьнику потребовались на скин AK-47 «Огненный змей» в Counter-Strike 2.

По информации «Мэш», подросток около месяца расспрашивал преподавателя о дате рождения и любимых числах, чтобы подобрать пин-код от карты. Стратегия оказалась успешной: угадав пароль, геймер с октября по декабрь сделал восемь переводов по 25 000 рублей.

Заметив пропажу, учительница обратилась в полицию. Сейчас школьник находится под подпиской о невыезде, заведено уголовное дело.

Цена косметического предмета AK-47 | Огненный змей на Торговой площадке Steam составляет более € 1 тыс.