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Пользователи TikTok из США переходят в другое приложение из-за запрета платформы в стране

Пользователи TikTok из США переходят в другое приложение из-за запрета платформы в стране
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Незадолго до окончательного запрета TikTok в США пользователи стали массово переходить в другую китайскую соцсеть — Xiaohongshu (или RedNote).

В понедельник соцсеть вышла на первое место по популярности в Apple App Store. Отмечается, что американцев не смущает даже интерфейс (он почти полностью на китайском языке).

Закон о запрете TikTok в США уже подписали Сенат и президент Байден — а 19 января это решение, вероятно, поддержит и Верховный суд. Власти Штатов приняли решение запретить TikTok, поскольку «руководство Китая может использовать данные пользователей в своих политических целях против американского народа».

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