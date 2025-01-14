Пользователи TikTok из США переходят в другое приложение из-за запрета платформы в стране

Незадолго до окончательного запрета TikTok в США пользователи стали массово переходить в другую китайскую соцсеть — Xiaohongshu (или RedNote).

В понедельник соцсеть вышла на первое место по популярности в Apple App Store. Отмечается, что американцев не смущает даже интерфейс (он почти полностью на китайском языке).

Закон о запрете TikTok в США уже подписали Сенат и президент Байден — а 19 января это решение, вероятно, поддержит и Верховный суд. Власти Штатов приняли решение запретить TikTok, поскольку «руководство Китая может использовать данные пользователей в своих политических целях против американского народа».