Роскомнадзор может в любой момент полностью отключить интернет в России — эксперты

Эксперты в области сетевых технологий разобрали возможные причины массового сбоя интернета в России вечером 14 января.

Авторы канала «На связи» отмечают, что проблемы возникали не на конкретных сайтах и не у конкретных провайдеров — а значит, связаны с новыми настройками ТСПУ (технических средства противодействия угрозам).

Обновлённые настройки выглядят как «белый список»: это когда запрещено всё, что не разрешено. Этим объясняется то, что у части пользователей работали некоторые важные российские сервисы, как VK, «Дзен» и интернет-банки.

Специалисты считают, что через несколько минут настройки ТСПУ откатили до старой версии, поэтому всё заработало. «Телеграм» открывался как обычно, потому что не связан с HTTP/HTTPS и работает на отдельном протоколе.

Пока некорректные обновления были актуальны, мы с вами могли наблюдать демо-версию тотального интернет-шатдауна. Фактически мы убедились в способности РКН в любой момент полностью отключить интернет в России.

Отмечается, что сбои в работе интернета повлияли и на обычную жизнь россиян — они не могли расплатиться в магазинах, не могли завершить поездку в каршеринге, открывать умные шлагбаумы и пользоваться онлайн-навигаторами.

Роскомнадзор не назвал причин сбоя, отметив, что проблемы с интернетом вызваны «кратковременным нарушением связности Сети».