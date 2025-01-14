Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Роскомнадзор может в любой момент полностью отключить интернет в России — эксперты

Роскомнадзор может в любой момент полностью отключить интернет в России — эксперты
Аудио-версия:
Комментарии

Эксперты в области сетевых технологий разобрали возможные причины массового сбоя интернета в России вечером 14 января.

Авторы канала «На связи» отмечают, что проблемы возникали не на конкретных сайтах и не у конкретных провайдеров — а значит, связаны с новыми настройками ТСПУ (технических средства противодействия угрозам).

Обновлённые настройки выглядят как «белый список»: это когда запрещено всё, что не разрешено. Этим объясняется то, что у части пользователей работали некоторые важные российские сервисы, как VK, «Дзен» и интернет-банки.

Специалисты считают, что через несколько минут настройки ТСПУ откатили до старой версии, поэтому всё заработало. «Телеграм» открывался как обычно, потому что не связан с HTTP/HTTPS и работает на отдельном протоколе.

Пока некорректные обновления были актуальны, мы с вами могли наблюдать демо-версию тотального интернет-шатдауна. Фактически мы убедились в способности РКН в любой момент полностью отключить интернет в России.

Отмечается, что сбои в работе интернета повлияли и на обычную жизнь россиян — они не могли расплатиться в магазинах, не могли завершить поездку в каршеринге, открывать умные шлагбаумы и пользоваться онлайн-навигаторами.

Роскомнадзор не назвал причин сбоя, отметив, что проблемы с интернетом вызваны «кратковременным нарушением связности Сети».

Материалы по теме
В Роскомнадзоре не знают причин массовых сбоев интернета в России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android