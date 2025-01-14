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Трейлер и постер криминальной драмы «Мудрые парни» с Де Ниро — фильм выйдет 21 марта

Трейлер и постер криминальной драмы «Мудрые парни» с Де Ниро — фильм выйдет 21 марта
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Создатели гангстерского фильма «Мудрые парни» о противостоянии двух легендарных мафиози представили трейлер проекта.

Лента расскажет о двух могущественных боссах мафии 1950-х в США — Фрэнке Костелло и Вито Дженовезе. Обоих сыграл Роберт Де Ниро. В фильме также появятся Дебра Мессинг, Катрин Нардуччи и Космо Джарвис.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros. Pictures.

Кресло режиссёра занял Барри Левинсон («Человек дождя», «Борджиа», «Доброе утро, Вьетнам»).

Помимо трейлера, Warner Bros. представила и постер с Де Ниро в двух разных образах. Криминальная драма «Мудрые парни» выйдет в кинотеатрах мира 21 марта 2025 года.

Фото: Warner Bros

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