Team Spirit выиграла первый матч на топ-турнире от BLAST по Counter-Strike 2

Завершился первый игровой день онлайн-стадии топ-турнира BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

Свой первый матч в 2025 году российская Team Spirit сыграла против Fnatic. «Драконы», находясь в статусе явного фаворита, разгромили обновлённый ростер «фнатиков» со счётом 2:0. Таким образом, «спириты» проходят в следующий раунд, а европейский коллектив покидает соревнование.

Также в рамках BLAST Bounty дебютировал новый состав 9Pandas по CS2. Состав из России потерпел поражение в серии против Team Liquid и вылетел с турнира. Помимо этого, FlyQuest выбила с турнира MIBR, а HEROIC оказалась сильнее 3DMAX.

Чемпионат BLAST Bounty по CS2 проходит в период с 14 по 26 января. В рамках соревнования 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.