Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Результат матча Team Spirit — Fnatic на BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2

Team Spirit выиграла первый матч на топ-турнире от BLAST по Counter-Strike 2
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился первый игровой день онлайн-стадии топ-турнира BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

Свой первый матч в 2025 году российская Team Spirit сыграла против Fnatic. «Драконы», находясь в статусе явного фаворита, разгромили обновлённый ростер «фнатиков» со счётом 2:0. Таким образом, «спириты» проходят в следующий раунд, а европейский коллектив покидает соревнование.

BLAST Bounty Spring 2025: Closed Qualifier . Раунд 32
14 января 2025, вторник. 22:00 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
Fnatic

Также в рамках BLAST Bounty дебютировал новый состав 9Pandas по CS2. Состав из России потерпел поражение в серии против Team Liquid и вылетел с турнира. Помимо этого, FlyQuest выбила с турнира MIBR, а HEROIC оказалась сильнее 3DMAX.

Чемпионат BLAST Bounty по CS2 проходит в период с 14 по 26 января. В рамках соревнования 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.

Материалы по теме
Начинается BLAST Bounty Spring 2025 по CS2 — первый топ-турнир нового сезона
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android