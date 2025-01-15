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«MLBB объединяет»: девушка-комментатор Mobile Legends — о популярности игры в Азии

«MLBB объединяет»: девушка-комментатор Mobile Legends — о популярности игры в Азии
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Комментатор Сити ReezPiuPiu Нуризати в интервью для «Чемпионата» высказалась о популярности игры Mobile Legends: Bang Bang в Азии.

Девушка перечислила сильные стороны MLBB:

Как по мне, MLBB популярна в Азии из-за того, что это мобильная игра. Она доступна практически каждому, человек любого возраста может скачать её и научиться играть.
Кроме этого, я считаю, что MLBB стала одной из самых популярных мобильных игр у нас в регионе, потому что она действительно прикольная. Здесь ты всегда можешь научиться чему-то новому, в том числе навыкам, которые пригодятся тебе в жизни. Например, быстро принимать решения в важные моменты и работать в команде.
MLBB объединяет. Когда команды представляют свой регион и свой флаг — Малайзию, Филиппины, Индонезию и так далее, — игроки испытывают невероятные эмоции, ощущая поддержку тысяч фанатов.

О том, почему Mobile Legends пока не пользуется такой же популярностью в России, вы можете узнать из нашего интервью с ReePiuPiu.

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