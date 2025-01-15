Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Быть девушкой-кастером непросто»: ReezPiuPiu — о хейте в MLBB

Первая девушка-комментатор Mobile Legends: Bang Bang из Малайзии Сити ReezPiuPiu Нуризати специально для «Чемпионата» поделилась своим опытом работы в киберспорте.

Сити рассказала, с какими трудностями сталкиваются девушки-кастеры в киберспорте:

Быть девушкой-кастером непросто. Нам приходится читать много хейтерских комментариев. Многие люди до сих пор не могут принять, что девушки могут быть частью киберспорта.

Лично я стараюсь избегать хейтерских комментариев. Я публикую любой контент со словами: «Хотите хейтить? Дело ваше». Мы не можем нравиться всем, ведь так? Всё, что мы можем, — это выкладываться на максимум ради себя и своей работы.

Я подхожу к своей деятельности с таким майндсетом: «Если Moonton устраивает моя работа, значит, я всё делаю хорошо, я всё делаю правильно».

Полное интервью с ReezPiuPiu о её работе и киберспортивной MLBB — в нашем материале.