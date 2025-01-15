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Режиссёр «Чужого: Ромул» хочет попробовать «нечто новое» в сиквеле фильма

Режиссёр «Чужого: Ромул» хочет попробовать «нечто новое» в сиквеле фильма
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Режиссёр фильма «Чужой: Ромул» Феде Альварес в интервью рассказал, что планирует удивлять зрителей, поэтому во второй части он хочет попробовать «нечто новое». Что под этим подразумевается, пока можно только гадать.

По словам Альвареса, он хочет видеть вторую часть такой, чтобы она удивляла своими фишками и запоминалась.

Я и Родо сейчас этим и занимаемся. И мы очень взбудоражены тем, куда это может нас завести. Мы практически исполнили все пункты в моём списке, что хотелось показать в «Ромуле», и вернули многое из того, чего давно не видели. Дальше нас ждёт неизвестность. Думаю, будет интересно взять полюбившихся персонажей и отправиться вместе с ними дальше.

Ещё Феде подчеркнул, что с радостью снимет вторую часть, если её сценарий будет удивлять. Впрочем, такую задачу режиссёр ставит и самому себе именно как постановщику.

Лента уже доступна для просмотра в онлайн-кинотеатрах. Помимо зарубежной премьеры, картина также вышла и в отечественных кинотеатрах.

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