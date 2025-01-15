Раскрыта продолжительность фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир»

В Сети появилась информация о хронометраже фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир». Если верить появившимся данным, лента длится 1 час 58 минут, то есть даже не 2 часа.

Если продолжительность фильма действительно такая, это будет самый короткий фильм в серии картин про Капитана Америка. Ранее в неё вошли «Первый мститель», «Первый мститель: Другая война» и «Первый мститель: Противостояние».

«Дивный новый мир» станет мягкой перезагрузкой серии фильмов о Капитане Америка. Роль главного представителя Мстителей досталась Сэму Уилсону — теперь перед ним стоит задача защитить весь мир от новой напасти. В этом деле ему поможет президент США Таддеус «Громовержец» Росс, которого сыграл знаменитый Харрисон Форд.

Премьера фильма состоится 14 февраля 2025 года.