Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появился новый жуткий кадр фильма «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга

Появился новый жуткий кадр фильма «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга
Комментарии

Издание Empire поделилось свежим изображением фильма «Обезьяна». На нём можно увидеть жуткую обезьяну, которая смотрит прямо на зрителей.

Фильм рассказывает о братьях-близнецах, нашедших на чердаке старую игрушку-обезьяну. После серии странных событий они решают избавиться от неё, но спустя много лет вновь сталкиваются с кошмарами прошлого, поскольку кукла оживает.

Фото: Empire

Главную роль исполнил Тео Джеймс (трилогия «Дивергент», «Белый лотос»), в фильме также появятся Татьяна Маслани («Дневники мертвецов») и Элайджа Вуд («Властелин колец»).

Премьера «Обезьяны» в мировом прокате состоится 21 февраля 2025 года.

Материалы по теме
«Нам приходится читать много хейта»: первая девушка-кастер MLBB — о своей работе
Эксклюзив
«Нам приходится читать много хейта»: первая девушка-кастер MLBB — о своей работе
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android