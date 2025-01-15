Появился новый жуткий кадр фильма «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга

Издание Empire поделилось свежим изображением фильма «Обезьяна». На нём можно увидеть жуткую обезьяну, которая смотрит прямо на зрителей.

Фильм рассказывает о братьях-близнецах, нашедших на чердаке старую игрушку-обезьяну. После серии странных событий они решают избавиться от неё, но спустя много лет вновь сталкиваются с кошмарами прошлого, поскольку кукла оживает.

Фото: Empire

Главную роль исполнил Тео Джеймс (трилогия «Дивергент», «Белый лотос»), в фильме также появятся Татьяна Маслани («Дневники мертвецов») и Элайджа Вуд («Властелин колец»).

Премьера «Обезьяны» в мировом прокате состоится 21 февраля 2025 года.