На Эльбрусе установили мировой рекорд по съёмкам фильма

По данным издания «Кабардино-Балкария», на горе Эльбрус установили мировой рекорд по съёмкам полнометражного фильма.
Сообщается, что картина «Небесная тропа», снятая кинокомпаниями KD Studios и «АйсМедиа», стала первой лентой, снятой на высоте 5085 метров над уровнем моря.
Это достижение официально зафиксировано Международной книгой рекордов INTERRECORD и Реестром рекордов России.
Фильм, рассказывающий о группе альпинистов, которые борются за выживание после лавины, снимался в экстремальных условиях на южном склоне горы Эльбрус. Съёмочная группа преодолела сложный маршрут от курорта «Поляна Азау» до тропы «Косая полка», чтобы достичь площадки для съёмок.
Режиссёром выступил Сергей Пикалов, а снялись в ленте Дмитрий Чеботарёв, Алёна Митрошина, Иван Мулин и другие.