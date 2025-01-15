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На Эльбрусе установили мировой рекорд по съёмкам фильма

По данным издания «Кабардино-Балкария», на горе Эльбрус установили мировой рекорд по съёмкам полнометражного фильма.

Сообщается, что картина «Небесная тропа», снятая кинокомпаниями KD Studios и «АйсМедиа», стала первой лентой, снятой на высоте 5085 метров над уровнем моря.

Это достижение официально зафиксировано Международной книгой рекордов INTERRECORD и Реестром рекордов России.

Фильм, рассказывающий о группе альпинистов, которые борются за выживание после лавины, снимался в экстремальных условиях на южном склоне горы Эльбрус. Съёмочная группа преодолела сложный маршрут от курорта «Поляна Азау» до тропы «Косая полка», чтобы достичь площадки для съёмок.

Режиссёром выступил Сергей Пикалов, а снялись в ленте Дмитрий Чеботарёв, Алёна Митрошина, Иван Мулин и другие.