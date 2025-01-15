Режиссёр Ридли Скотт отложил съёмки своего байопика о группе Bee Gees
По данным издания Variety, Ридли Скотт, режиссёр «Гладиатора» и «Чужого», отложил съёмки своего нового проекта. Лента представляет собой байопик о британско-австралийской группе Bee Gees.
Причина — проблемы со сделкой постановщика и компании Paramount Pictures. Съёмки ленты должны были начаться в начале 2026 года, но теперь производство на паузе. Сам Скотт надеется решить все вопросы с кинокомпанией и возобновить работу над лентой в сентябре 2024-го.
Сделка — студия изменила условия. Я сказал: «Вы не можете так поступать». Они настаивали. Я сказал: «Что ж, предупреждаю вас, я уйду, потому что буду работать над следующим фильмом».
Самому Скотту нравится история группы Bee Gees, поэтому он взял её, чтобы показать людям достойную ленту про их жизнь и судьбу.
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