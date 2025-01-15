Пользователи WhatsApp жалуются на давний баг с микрофоном, который не исправили

Издание Android Police обратило внимание на жалобы пользователей, связанных с багом в WhatsApp. Он заключается в отключении микрофона во время активного звонка при выходе из приложения или при блокировке экрана.

Независимо от того, используете ли вы Google, Motorola, Sony, Samsung или что-то другое, вы можете столкнуться с проблемой. Как было сказано выше, во время звонка в WhatsApp есть вероятность, что микрофон будет отключён при выходе из приложения. Этот баг, как оказалось, существует давно, но внимание на него обратили только сейчас.

Отмечается, что этот баг не представляет серьёзной угрозы для внимательных пользователей: переустановка мессенджера не исправит ситуацию. Разработчики приложения тоже не спешат устранять проблему.