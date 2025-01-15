Злодей из «Железного человека» появится в новом сериале от Marvel

В беседе с изданием Deadline актёр Фаран Тахир, который появился в киновселенной Marvel в качестве Разы, лидера преступной организации «Десять колец», сказал, что повторит свою роль. Актёр сыграл персонажа в «Железном человеке».

А где будет повторение роли? В сериале про Вижна с Полом Беттани в главной роли.

Подробностей о новом проекте мало, но, спин-офф «Вижн» от Marvel разрабатывается с 2022 года. Считается, что в центре сюжета будет Вижн, который пытается вернуть себе память и человечность. После того как Танос убил его в фильме «Мстители: Война бесконечности» 2018 года, Вижн вернулся в сериале «Ванда/Вижн» 2021 года.