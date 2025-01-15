Звезда «Сверхъестественного» Джаред Падалеки сыграет в новой драме от автора «Уокера»

По информации издания Deadline, актёр Джаред Падалеки, известный по сериалу «Сверхъестественное», сыграет в новом драматическом проекте, у которого пока нет названия. Созданием проекта займётся автор сериала «Уокер» Анна Фринк.

Как и в случае с «Уокером», действие этого сериала разворачивается в штате Техас, но вместо рейнджера он теперь будет играть врача. В отличие от большинства медицинских драм, действие которых происходит в крупных городских больницах, проект Фринк рассказывает о сельской медицине.

В центре сюжета — упрямый, преданный своему делу сельский врач, который практикует свой уникальный стиль импровизированной медицины вместе со своей новой протеже, молодым врачом, бегущим от своего прошлого.