Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Сверхъестественного» Джаред Падалеки сыграет в новой драме от автора «Уокера»

Звезда «Сверхъестественного» Джаред Падалеки сыграет в новой драме от автора «Уокера»
Аудио-версия:
Комментарии

По информации издания Deadline, актёр Джаред Падалеки, известный по сериалу «Сверхъестественное», сыграет в новом драматическом проекте, у которого пока нет названия. Созданием проекта займётся автор сериала «Уокер» Анна Фринк.

Как и в случае с «Уокером», действие этого сериала разворачивается в штате Техас, но вместо рейнджера он теперь будет играть врача. В отличие от большинства медицинских драм, действие которых происходит в крупных городских больницах, проект Фринк рассказывает о сельской медицине.

В центре сюжета — упрямый, преданный своему делу сельский врач, который практикует свой уникальный стиль импровизированной медицины вместе со своей новой протеже, молодым врачом, бегущим от своего прошлого.

Материалы по теме
Самые ожидаемые фильмы 2025 года
Самые ожидаемые фильмы 2025 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android