Вышла последняя серия сериала «Звёздные войны: Опорная команда»

Сегодня на Disney+ вышла финальная серия сериала «Звёздные войны: Опорная команда». Все восемь эпизодов уже доступны для просмотра на сервисе, а стартовало шоу в декабре.

Критики отзываются о проекте положительно, он также понравился и простым зрителям: в особенности отмечали актёрскую игру Джуда Лоу, уникальную атмосферу приключения, которого ещё не было во франшизе, а также атмосферу.

Шоу выступило новым проектом по культовой франшизе и рассказало о четверых детях, которые заблудились в галактике и пытаются вернуться домой после сделанного на своей родной планете открытия.

Следующий сериал по «Звёздным войнам», который увидит свет, станет второй сезон «Андора» — ждём его в апреле.