Четверть лучших игроков в матчмейкинге Dota 2 оказались «абузерами» и ботами — датамайнер

Датамайнер под никнеймом Degaz опубликовал результаты исследования топа европейского матчмейкинга Dota 2. Информация появилась в социальных сетях Платона.

Degaz совместно с аналитиком Ильёй Leamare Силаковым-Волынским выяснил, что практически 25% игроков, входящих в топ-1000 лучших Европы, — это боты и «абузеры» системы. Данная информация стала доступна из-за того, что владельцы подобных аккаунтов иногда делают свои профили публичными.

Эксперт отметил, что значительная часть «абузеров», которых также называют «переливерами», играет матчи пять на пять друг против друга, эксплуатируя жетоны двойных ставок, позволяющие стабильно поднимать рейтинг всем вовлечённым. Так, например, недавно в сети появилась информация об аккаунте с 18 000 MMR.

Аккаунт одного из «абузеров» в Dota 2 Фото: Reddit

Многие про-игроки уже давно жалуются на происходящее в матчмейкинге Dota 2. Однако пока Valve не давала никаких комментариев по этому поводу.