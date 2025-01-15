Wildcard и Tidebound прошли на топ-турнир PGL Wallachia S3 по «Доте»

Завершились закрытые квалификации в Китае и Северной Америке к топ-турниру PGL Wallachia Season 3 по Dota 2.
И в Китае, и в Северной Америке четыре команды боролись за один слот на чемпионате в Румынии. Китайские квалификации завершились «сухой» победой «микса» Team Tidebound над коллективом известного киберспортсмена Вана Ame Чуньюй Yakult's Brothers.
Состав Team Tidebound по «Доте»:
- Гуо shiro Хуанань;
- Чэн NothingToSay Цзинь Сян;
- Чжан Faith_bian Жуйда;
- Лин planet Хао;
- Чжан y` Ипин.
Что касается Северной Америки, здесь явный фаворит в лице Wildcard без проблем завоевал слот на румынском соревновании, не проиграв ни одной карты в рамках отборочных.
Состав Wildcard по «Доте»:
- Люк Yamsun Вон;
- Фрэнсис RCY Фундемера;
- Виктор Fayde Зуев;
- Данил Bignum Шеховцов;
- Пол Speeed Бочичио;
- Ионут BliNcc Раду Мусат (тренер).
Топ-турнир PGL Wallachia S3 по «Доте» пройдёт в период с 8 по 16 марта в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.