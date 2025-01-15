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Wildcard и Tidebound прошли на топ-турнир PGL Wallachia S3 по «Доте»

Wildcard и Tidebound прошли на топ-турнир PGL Wallachia S3 по «Доте»
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Завершились закрытые квалификации в Китае и Северной Америке к топ-турниру PGL Wallachia Season 3 по Dota 2.

И в Китае, и в Северной Америке четыре команды боролись за один слот на чемпионате в Румынии. Китайские квалификации завершились «сухой» победой «микса» Team Tidebound над коллективом известного киберспортсмена Вана Ame Чуньюй Yakult's Brothers.

Состав Team Tidebound по «Доте»:

  • Гуо shiro Хуанань;
  • Чэн NothingToSay Цзинь Сян;
  • Чжан Faith_bian Жуйда;
  • Лин planet Хао;
  • Чжан y` Ипин.

Что касается Северной Америки, здесь явный фаворит в лице Wildcard без проблем завоевал слот на румынском соревновании, не проиграв ни одной карты в рамках отборочных.

Состав Wildcard по «Доте»:

  • Люк Yamsun Вон;
  • Фрэнсис RCY Фундемера;
  • Виктор Fayde Зуев;
  • Данил Bignum Шеховцов;
  • Пол Speeed Бочичио;
  • Ионут BliNcc Раду Мусат (тренер).

Топ-турнир PGL Wallachia S3 по «Доте» пройдёт в период с 8 по 16 марта в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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