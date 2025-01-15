Wildcard и Tidebound прошли на топ-турнир PGL Wallachia S3 по «Доте»

Завершились закрытые квалификации в Китае и Северной Америке к топ-турниру PGL Wallachia Season 3 по Dota 2.

И в Китае, и в Северной Америке четыре команды боролись за один слот на чемпионате в Румынии. Китайские квалификации завершились «сухой» победой «микса» Team Tidebound над коллективом известного киберспортсмена Вана Ame Чуньюй Yakult's Brothers.

Состав Team Tidebound по «Доте»:

Гуо shiro Хуанань;

Чэн NothingToSay Цзинь Сян;

Чжан Faith_bian Жуйда;

Лин planet Хао;

Чжан y` Ипин.

Что касается Северной Америки, здесь явный фаворит в лице Wildcard без проблем завоевал слот на румынском соревновании, не проиграв ни одной карты в рамках отборочных.

Состав Wildcard по «Доте»:

Люк Yamsun Вон;

Фрэнсис RCY Фундемера;

Виктор Fayde Зуев;

Данил Bignum Шеховцов;

Пол Speeed Бочичио;

Ионут BliNcc Раду Мусат (тренер).

Топ-турнир PGL Wallachia S3 по «Доте» пройдёт в период с 8 по 16 марта в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.