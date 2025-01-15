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В WhatsApp появились новые фоны, фильтры, эффекты камеры и быстрая реакция на сообщения

В WhatsApp появились новые фоны, фильтры, эффекты камеры и быстрая реакция на сообщения
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В блоге WhatsApp появилась запись касательно обновлений, которые уже доступны в мессенджере. Авторы добавили 30 новых фонов, фильтров, эффекты камеры и прочее. Вдобавок к прочему создатели приложения позволили использовать эффекты камер для создания фото и видео в чатах.

Фото: WhatsApp

Также была добавлена функция, позволяющая создавать стикеры на основе собственных селфи. Для этого достаточно нажать на значок стикера, выбрать опцию «Создать» и сделать снимок. Функция уже доступна для пользователей Android и скоро появится на iOS.

Ещё одна свежая опция — быстрая реакция на сообщения. Чтобы реакция сработала, дважды нажмите на сообщения и выберите одну из реакций, которые вы используете чаще всего.

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