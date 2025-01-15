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Вышел трейлер комедийной сказки «Царевна-лягушка» с Никитой Кологривым

Вышел трейлер комедийной сказки «Царевна-лягушка» с Никитой Кологривым
Аудио-версия:
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Кинокомпания «Наше кино» представила дебютный трейлер фильма «Царевна-лягушка». Премьера комедийной сказки состоится уже 6 марта во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно во VK-группе Наше кино. Права на видео принадлежат «Наше кино».

«Царевна-лягушка» — переосмысление знаменитой русской народной сказки. Фильм рассказывает о лягушке, которая очень любила смотреть фильмы в летнем кинотеатре. События картины разворачиваются в современном мире, где ключевую роль в истории любви Ивана-царевича и заколдованной Царевны-лягушки играет мяч для гольфа.

Главные роли в проекте исполнили Валентина Ляпина («Бременские музыканты»), Александр Метёлкин («1941»), Никита Кологривый («Слово пацана»), Роман Курцын («Жажда») и другие актёры. Режиссёром выступил Александр Амиров («Решала: Брат»).

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